صدور كتاب “العرّاف” – دراسة في شعر عصام العبد الله

بيروت 26 ديسمبر 2021 (وال) _ صدر حديثًا للشاعرة سارة بشّار الزين عن دار النهضة العربية- بيروت كتاب جديد بعنوان “العرّاف”، وهو دراسة نقدية في شعر الشاعر عصام العبد الله.

ويتناول الكتاب في مقدّمته نشأة الشعر المحكي وتطوّره.

وقال الناشر إن هذا العمل باب تُفتتح من خلاله دراسات لاحقة تسلّط الضوء على الشعراء اللبنانيين وبصمتهم في إثراء المكتبة العربية.

وجاء في تظهير الكتاب:

“للشّاعر العرّاف عين ترى ما لا يُرى، هي عينٌ تدرك المأمول والمجهول، وتعي الواقع، وتختار الخيال، وتتفرّد بجناحين يجمعان أضداد الوجود بين البساطة والعمق، والواقع والخيال، والتّفاصيل والعموميّات، والنّور والظلام، والتّيه والهدى… وما بعد ذلك من أضداد وثنائيّات لا تنتهي في فلسفة الوجود عند عصام العبد الله. حينها، يغدو السّفر ملكوتيًّا، يترجم معنى أن تحلّق خارج السّرب، وأن تكون شاعرًا مولّدًا، ومختلفًا، يؤخَذ عنك، ولا يكتمل وجه الشّعر من دونك!”(وال _ بيروت) ح م / ه ع

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