إصابة 58 شرطياً في تظاهرات السبت بالسودان

أُصيب 58 من رجال الشرطة في تظاهرات أمس السبت احتجاجا على “الحكم العسكري” في السودان-وفقاً لما نقله التلفزيون الرسمي عن السلطات اليوم الأحد.

وأضافت السلطات السودانية من خلال بيان للجنة أمن الخرطوم، أن الغاز المسيل للدموع استخدم فقط للتصدي لهجمات على منشآت ومركبات أمنية.

وأفاد بيان اللجنة عن اعتقال 114 شخصاً واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد احتجاجات السبت، التي تعد الأحدث في سلسلة احتجاجات على سيطرة الجيش يوم 25 أكتوبر الذي أوقف فترة انتقالية تؤدي إلى انتخابات ديمقراطية.

يشار إلى أن مسعفين مرتبطين بالحركة الاحتجاجية قد ذكروا في وقت سابق أن عنف قوات الأمن تسبب في إصابة 178 من المتظاهرين منهم ثمانية أصيبوا بذخيرة حية، فيما قُتِلَ 48 شخصاً على الأقل في حملات على المحتجين وقُطعت خدمات الإنترنت والهاتف المحمول أمس السبت وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وهي تمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي أعلنه الجيش في نوفمبر، لم ينجح بإعادة تنصيب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في وقف الاحتجاجات التي تدعو الآن لانسحاب الجيش من الحياة السياسية برمتها.

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