كندا تحث “الغرب” لتشكيل جبهة موحدة ضد الصين

أكد رئيس وزراء كندا “جاستن ترودو” على وجوب تشكيل الدول الغربية لجبهة موحدة ضد الصين لمنعها من استخدام المصالح التجارية في دفع تلك الدول إلى مواجهة بعضها البعض.

وأضاف ترودو – في مقابلة مع تلفزيون غلوبال- أن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض في الوقت الذي تتنافس فيه على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء الكندي دعوته للحلفاء الغربيين بقوله “لقد كنا نتنافس وكانت الصين، من وقت لآخر، تلعب مع كل منا بذكاء شديد في سوق مفتوحة وبطريقة تنافسية”.

وتجدر الإشارة إلى أن صراع التحالف الغربي ضد المعسكر الشرقي انتقل بعد حرب باردة مع الدب الروسي لتحل الصين في الواجهة الراهنة، التي انطلقت من هيمنة الشركات الصينية التجارية العابرة للقارات إلى تلك التي تعمل في مجال الصناعات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر فائقة القوة وضمتها الولايات المتحدة إلى قائمة “الكيانات الصينية المحظور تصدير المنتجات الأمريكية إليها”، بدعوى أن أنشطة هذه الشركات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي والحلفاء في كندا وأوروبا وتخوفاً أكبر من أن تساهم هذه الشركات في تطوير قدرات الجيش الصيني أو في تطوير أسلحة الدمار الشامل.

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