ليبيا نيوز

نحو 41 قتيلاً في بوركينا فاسو إثر “كمين إرهابي”

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخلت جمهورية بوركينا فاسو في حداد عام لمدة يومين بعد أن قتل أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون ما لا يقل عن 41 عضواً في ميليشيا مدنية تدعمها الحكومة في صحراء شمال البلاد الأسبوع الماضي.

وأكدت السلطات أن طابورا من مقاتلين مدنيين من جماعة “متطوعي الدفاع عن الوطن” التي تمولها الحكومة وتتدرب لاحتواء المسلحين المتشددين تعرض لكمين يوم الخميس أثناء اجتياحه منطقة نائية في إقليم لوروم الشمالي.

يشار إلى أن هذا الهجوم قد وقع بعد شهر واحد من تعرض مركز للأمن لهجوم أسفر عن مقتل 53 شخصا في أقوى هجوم على قوات الأمن في بوركينا فاسو منذ سنوات.

وتجدر الاشارة إلى أن السلطات واجهت احتجاجات متكررة في الأشهر الأخيرة بسبب ما يراه البعض فشلا في كبح التمرد المشتدد المستمر منذ 4 سنوات والذي أودى بحياة الآلاف في منطقة الساحل الأفريقي وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح من ديارهم، كما ألحق متطرفون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش خسائر فادحة بجيوش المنطقة ويقتلون جنودا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر كل أسبوع تقريبا في هجمات متفرقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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