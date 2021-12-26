ليبيا نيوز

بريطانيا تمنع مرتكبي الإساءات العنصرية من دخول الملاعب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت بريتي باتيل وزيرة داخلية بريطانيا أن المدانين بارتكاب إساءات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم عبر الانترنت سيمنعون من حضور أي مباريات لمدة تصل إلى 10 أعوام طبقاً للقوانين الجديدة-وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

يُشار إلى أن القوانين الحالية، التي وضعت من أجل منع العنف والفوضى في المباريات، تعاقب مرتكبي هذه المخالفات بالمنع من حضور المباريات لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 أعوام.

وتجدر إلى أنه تم توسيع نطاق هذه القوانين لتشمل مخالفات الكراهية والإساءة العنصرية عبر الإنترنت بعد أن تعهد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا في يوليو الماضي بتشديد العقوبات عقب الإساءات العنصرية التي وجهت إلى لاعبي منتخب إنجلترا السود بعد الهزيمة في المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020.

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قناة 218 الليبية

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