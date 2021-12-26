بريطانيا تمنع مرتكبي الإساءات العنصرية من دخول الملاعب

أفادت بريتي باتيل وزيرة داخلية بريطانيا أن المدانين بارتكاب إساءات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم عبر الانترنت سيمنعون من حضور أي مباريات لمدة تصل إلى 10 أعوام طبقاً للقوانين الجديدة-وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

يُشار إلى أن القوانين الحالية، التي وضعت من أجل منع العنف والفوضى في المباريات، تعاقب مرتكبي هذه المخالفات بالمنع من حضور المباريات لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 أعوام.

وتجدر إلى أنه تم توسيع نطاق هذه القوانين لتشمل مخالفات الكراهية والإساءة العنصرية عبر الإنترنت بعد أن تعهد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا في يوليو الماضي بتشديد العقوبات عقب الإساءات العنصرية التي وجهت إلى لاعبي منتخب إنجلترا السود بعد الهزيمة في المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا