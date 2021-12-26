أخطاء في فحوصات كورونا قد تتسبب بكارثة في أستراليا

شهدت أستراليا أخطاء كبيرة في فحوصات فيروس كورونا، حيث أرسل مختبر طبي نتائج تحاليل لـ 400 شخص على أنها سلبية تبين فيما بعد أنها إيجابية، فيما أرسل مستشفى سانت فينسينت بمدينة سيدني النتائج الخاطئة يوم أمس السبت، وتم تصحيحها في اليوم التالي.

وعزا مدير المختبر أسباب الخلط، إلى زيادة الضغوط لمعالجة أعداد كبيرة من الاختبارات، مضيفا بأن تحقيقا فتح في الأمر منذ اكتشاف الخطأ.

ويتخوف الكثيرون من أن يتسبب هذا الخطأ بخطر كبير على صحة الآلاف، خاصة وأنه يتزامن مع أعياد الميلاد حيث قرر من تم فحصهم زيارة العائلة والأصدقاء استنادا للنتائج، مما قد يتسبب في انتشار واسع لمتحور أوميكرون في البلاد.

جدير بالذكر، أنه تم تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا يوم السبت في جميع أنحاء أستراليا، وسط زيادة قياسية في الاختبارات الإيجابية في البلاد، في حين تم اكتشاف أغلب الحالات في نيو ساوث ويلز، حيث يقع مستشفى سانت فينسنت

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