وزارة الداخلية تبحث أوجه التعاون مع مدير الإدارة والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا

طرابلس 26 ديسمبر 2021 (وال)- عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة عميد صلاح الدين بن سليمان اليوم الأحد، اجتماعًا مع مدير الإدارة والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا انطونيو فاتيكوزو.

هذا وتناول الاجتماع مناقشة سُبل التعاون الأمني المشترك بين وزارة الداخلية والسفارة الإيطالية، وكذلك مناقشة البرامج التدريبية التي تمت من الجانب الإيطالي؛ لأعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل، ووضع آلية لتسليم شهادات للمستهدفين من أعضاء الإدارة في الدورات التدريبية التي أقيمت بإشراف الجانب الإيطالي.

كما تم التطرق للدعم المقدم من الجانب الإيطالي؛ وفق الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون، حضره نائب المدير عميد جلال هويدي، وأعضاء عن مكتب التعاون الدولي بالإدارة عقيد يوسف البيشي مسؤول الملف الإيطالي، وعقيد صلاح بنور طالب، والموظف خليفة البوجديدي. (وال) ب خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال