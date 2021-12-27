ليبيا نيوز

دعوة أمريكية لإتمام سريع وذي مصداقية للانتخابات في الصومال

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت الخارجية الأميركية، في بيان لها، عن بالغ قلقها إزاء استمرار التأخير والمخالفات الإجرائية التي قوّضت مصداقية العملية الانتخابية في الصومال.

ودعت الخارجية، في بيانها أيضًا، إلى “إتمام سريع وذي مصداقية للانتخابات”، مؤكدة تأييدها الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الاستشاري الوطني الأسبوع المقبل للإسراع بالعملية الانتخابي.

وكان مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، قد اعتبر، في بيان له، أن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، يُشكّل تهديدًا خطيرًا للعملية الانتخابية، ليرد الأخير بأن “الرئيس أنفق الوقت والمال للبقاء في منصبه، ولا يرغب في إجراء العملية الانتخابية.

ويثير هذا الخلاف مخاوف من صرف انتباه الحكومة عن قتالها ضد حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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