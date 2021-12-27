البرازيل.. انهيار سديْن بسبب الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار

أدى هطول أمطار غزيرة على مدى الأسابيع الماضية إلى انهيار سدين في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل، بعد أن فاض عدد من الأنهار المحلية، ما ينذر بوقوع فيضانات عارمة.

وأعلنت السلطات المحلية أن سد إيجوا بالقرب من مدينة فيتوريا جنوب الولاية، انهار ليل السبت، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المعرضين للخطر على امتداد النهر، قبل أن ينهار سدٌ ثانٍ أمس الأحد؛ بسبب ارتفاع مناسيب المياه في جوسيابي شمالاً.

وطلبت السلطات من السكان على الفور الانتقال إلى أماكن أكثر أمنًا، فيما لم ترد تقارير عن وفيات أو مصابين رغم تضرر الجسور والطرق، مما اضطر السكان لاستخدام قوارب مطاطية وزلاجات نفاثة للتجول.

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