“الناتو” يدعو موسكو إلى اجتماع لبحث مقترحاتها الأمنية

أجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، اتصالات حثيثة مع موسكو، بهدف عقد اجتماع لمجلس الناتو-روسيا في 12 يناير، وفق ما أفاد به مسؤول في الحلف من بروكسل.

وسبق أن طرح “ستولتنبرغ” على موسكو مرارًا، خلال الأشهر الأخيرة، استئناف الحوار داخل هيئة التعاون التي أنشئت عام 2002، والمتعطلة حاليا بسبب النزاع في أوكرانيا، لكن السلطات الروسية لم تستجب.

وتشهد العلاقات بين روسيا والغرب توترا غير مسبوق، عقب تحشيدات عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا، دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى اتهام موسكو بالتخطيط لغزو الدولة الجارة، وهو ما نفته روسيا التي أكد رئيسها فلاديمير بوتين أكثر من مرة أنه لا يريد أي صراع على الحدود مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن موسكو تريد ضمانات من الغرب، من بينها تعهد حلف الناتو بعدم القيام بأي نشاط عسكري في شرق أوروبا.

ويعد الاجتماع الذي اقترحه “ستولتنبرغ” الأول منذ إعلان المطالب الروسية، ويتزامن مع عقد اجتماع للجنة العسكرية للناتو في اليوم نفسه، يضمّ رؤساء أركان دفاع الدول الأعضاء الثلاثين.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية تلقيها دعوة الحلف للاجتماع، مشيرة في بيان لها إلى أنها تدرس الاقتراح.

وفيما شدد الرئيس “بوتين” على الحاجة إلى رد “عاجل” من الولايات المتحدة وحلفائها على مطالب الضمانات الأمنية؛ قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بعض الاقتراحات الأمنية الروسية غير مقبولة بوضوح، لكن واشنطن ستردّ بأفكار ملموسة أكثر على الصيغة التي ستدور حولها أي محادثات.

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