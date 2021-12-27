سفيرا ليبيا في رواندا والسودان يؤديان اليمين القانونية

طرابلس 27 ديسمبر 2021 (وال) -أدى سفيرا ليبيا في رواندا وجمهورية السودان، صباح اليوم الإثنين اليمين القانونية، أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قبل توجههما إلى الدولتين الموفدين إليها.

والسفيران الجديدان هما، إبراهيم سيدي إبراهيم طر، سفيرا لدى جمهورية رواندا، و فوزي عبد الرحيم بومريز، سفيرا لدى جمهورية السودان.

وأكد الرئيس، خلال مراسم أداء اليمين، أن مهمة تمثيل السفراء لليبيا في الخارج، تتركز على المساهمة في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها، وكذلك رعاية مصالح الدولة الليبية، وخدمة الليبيين المقيمين في هذه الدول، متمنيا للسفيرين التوفيق في المهام المكلفين بها.

من جهتهما، تعهد السفيران، بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهما على تطوير علاقات ليبيا مع الدولتين الموفدين إليهما.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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