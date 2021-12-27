لقاء بين مندوبي ليبيا والسعودية بجامعة الدول العربية

القاهرة 27 ديسمبر 2021 (وال) -التقى مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت، بالمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالرحمن بن سعيد بن الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة.

هنأ السفير عبدالرحمن بن سعيد بن الجمعة، في مستهل اللقاء، بالسفيرعبدالمطلب ثابت بمناسبة تعيينه مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، مستعرضا العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة، التي تربط بين المملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا الشقيقة

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، من أجل تعزيز مجالات التعاون، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبه أشاد السفير عبدالمطلب ثابت بعمق العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا، والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من متانة وقوة على كافة الأصعدة، مؤكدا على أهمية التواصل، والتنسيق المشترك بين البلدين، في مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية.(وال القاهرة) م ص / س خ.

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