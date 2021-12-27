بسبب توتر ديني.. الهند تُجمّد أموال جمعية تابعة للأم تيريزا

جمّدت حكومة رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”، حسابات مصرفية تعود لجمعية البعثات التبشيرية الخيرية التي أسستها “الأم تيريزا” في الولاية، بعد احتجاجات في مطلع الأسبوع بسبب احتفالات عيد الميلاد، وفقاً لما ذكرته الزعيمة السياسية لولاية البنغال الغربية الهندية -اليوم الاثنين.

يُذكر أن جماعات هندوسية متشددة قد عطّلت “قداس عيد الميلاد” في أجزاء من الهند، قبيل انتخابات محلية مقررة في الأشهر القليلة المقبلة.

واتهمت جماعات هندوسية متطرفة تابعة لحزب مودي مراراً، جمعية البعثات التبشيرية الخيرية بقيادة برامج لتحويل الهندوس عن دينهم، بدعوى الأعمال الخيرية عن طريق إعطاء أموال وإتاحة تعليم مجاني وتوفير مأوى لفقراء هندوس.

وتجدر الإشارة إلى أن الأم تيريزا –(وهي راهبة من الروم الكاثوليك حائزة على جائزة نوبل للسلام، وتوفيت في 1997)- قد أسست جمعية البعثات التبشيرية الخيرية عام 1950م، وتضم الجمعية ومقرها ولاية البنغال الغربية الواقعة في شرق الهند أكثر من 3000 آلاف راهبة على مستوى العالم، ومطابخ جماعية للفقراء ومدارس ومستوطنات لمرضى الجذام ودور رعاية للأطفال المشردين.

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