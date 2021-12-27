ثابت.. يرحب بمتابعة واهتمام جامعة الدول العربية بالأوضاع في ليبيا

القاهرة 27 ديسمبر 2021 (وال) -رحب مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، متابعة جامعة الدول العربية، واهتمام الأمين العام أحمد أبو الغيط للأوضاع في ليبيا، بعد بيان صادر عنه.

وقال السفير عبد المطلب ثابت، أن دور جامعة الدول العربية يعتبر مهم، من خلال دعم العملية السياسية في ليبيا، للعبور بها بأمان من هذه المرحلة الصعبة فى تاريخها.

ودعا ثابت الأمين العام للجامعة، ومندوبي سفراء الدول العربية، بضرورة الدعم المتواصل من خلال عقد اجتماعات مكثفة، ومستمرة لمتابعة الأوضاع في ليبيا، للوصول بليبيا إلى بر الأمان، عبر انتخابات رئاسية، وبرلمانية توافقية.(وال القاهرة) س خ.

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