إنريكي مورا: رفع العقوبات بالتوازي مع التزامات إيران ضمن المحادثات النووية

تُناقش المحادثات النووية الإيرانية التي استؤنفت اليوم الاثنين، رفع العقوبات الأميركية والتزامات إيران النووية بالتوازي، على الرغم من تعليقات طهران وبكين التي تشير إلى أن التركيز سينصبّ على رفع العقوبات- وفقاً لما صرّح به مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، منسق المحادثات.

وأوضح “مورا” في مؤتمر صحفي -مساء اليوم- أن العمل على كِلا المسارين يمضي بالتوازي، والمسارين يُعزز كلٌ منهما الآخر- حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران والولايات المتحدة، استأنفتا اليوم الاثنين المحادثات غير المباشرة حول إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مع تركيز طهران على جانب واحد من الاتفاق الأصلي، وهو رفع العقوبات المفروضة عليها، على الرغم من عدم تحقيق تقدّم يُذكر في كبح جماح أنشطتها النووية، وانتهت الجولة السابعة من المحادثات -وهي الأولى في عهد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وهو من غلاة المحافظين- قبل عشرة أيام بعد إضافة بعض المطالب الإيرانية الجديدة.

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