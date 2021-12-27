السلطات الفرنسية تُنقذ 40 شخصاً في مياه القنال الإنجليزي

أفادت مقاطعة كاليه الفرنسية المُطلة على القنال الإنجليزي اليوم الاثنين، بإنه تم إنقاذ 40 شخصاً في مياه القنال.

وأعلنت المقاطعة في بيان لها أن السلطات أنقذت المجموعة خلال الليل بين أمس الأحد واليوم الاثنين، ونُقلت إلى ميناء كاليه، وحذّرت الناس مجدداً من محاولة عبور القنال بطريق غير مشروع، فيما لم تذكر ما إذا كان الأشخاص الذين أُنقذوا مهاجرين، كما لم تذكر شيئاً عن جنسياتهم.

وتجدر الإشارة أن 27 مهاجراً قد غرقوا الشهر الماضي في القنال الإنجليزي، عندما تسرّب الهواء من الزورق المطاطي الصغير الذي كانوا فيه في الطريق من فرنسا إلى بريطانيا.

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