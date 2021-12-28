وكيل وزارة الخارجية يزور المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة 

مدريد 28 ديسمبر 2021 (وال) _ زار وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات السيد عمر كتي، مقر المجلس الدولي للزيتون بالعاصمة الإسبانية مدريد.

والتقى الوكيل خلال هذه الزيارة بالسيد عبداللطيف غديرة، المدير التنفيذي للمجلس والذي رحب به، وأثنى على دور ليبيا الفعال في المجلس بإعتبارها من الدول المؤسسة.

و من جهته، أبدى الوكيل إستعداد ليبيا لتطوير التعاون مع المجلس، في إطار خطة لتطوير قطاع الزيتون في ليبيا بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرضها خلال اجتماع مشترك مع المجلس في المدة القادمة.

كما تم استعراض الخطوات العملية التي إتخذت في إطار إتفاق الدعم والمساندة الموقع بين المجلس ودولة ليبيا. (وال _ مدريد) ع م / ه ع

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