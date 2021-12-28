استئناف الجولة الثامنة من محادثات الاتفاق النووي بفيينا

احتضنت فيينا، أمس، الجولة الثامنة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول إنقاذ الاتفاق النووي، في وقت تركز فيه إيران على رفع العقوبات المفروضة عليها، رغم عدم تحقيق أي تقدم في كبح جماح أنشطتها النووية.

وأشارت القوى الغربية، في وقت سابق، إلى أن التقدم خلال الجولة السابعة كان بطيئًا جدًا، منوهةً بأنه لم يتبقّ أمام المفاوضين سوى “أسابيع” قبل أن يصبح اتفاق 2015 بلا معنى.

ولفت مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات، إنريكي مورا، عقب اجتماع قصير لأطراف الاتفاق؛ إلى أنه يمكن تحقيق نتيجة إيجابية إذا عمل المفاوضون بجد في الأيام والأسابيع المقبلة، رغم صعوبة الأمر ومشقته، داعياً كلاً من طهران وواشنطن إلى اتخاذ قرارات سياسية صعبة لأجل ذلك.

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