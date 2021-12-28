ليبيا نيوز

مستشفى مصري يجرى 25 عملية جراحية ناجحة بالروبوت

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مدير مستشفى عين شمس التخصصي في مصر، الدكتور وليد أنور ، ونائب مدير المستشفى، الدكتور هشام أنور؛ عن نجاح إجراء 25 عملية جراحية باستخدام الروبوت الجراحي في مختلف التخصصات.

وتضمنت العمليات 10 جراحات عامة و8 عمليات في جراحة المسالك و4 عمليات في جراحة النساء و3 عمليات جراحة القولون.

وأكد “أنور” أن نسبة نجاح جميع العمليات وصلت إلى 100% من حيث الدقة و الأمان و سرعة خروج المريض من المستشفى وعودته إلى الحياة الطبيعية.

جدير بالذكر أنه وللمرة الأولى على مستوى العالم، نجح الجراح الدكتور طارق يوسف والدكتور أحمد في القيام بعملية تثبيت المستقيم باستخدام الروبوت الجراحي.

 

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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