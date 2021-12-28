ليبيا نيوز

اعتقال مناصري جماعة متمردة تسعى لإسقاط الحكومة بأوغندا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتقلت الشرطة الأوغندية أمس 29 شخصًا على خلفية الاشتباه في انتمائهم لجماعة متمردة تشكّلت مؤخرًا، وتطلق على نفسها “ائتلاف أوغندا من أجل التغيير”.

وأشارت الشرطة، في بيان لها، إلى أن هذه الجماعة أقامت معسكرات تدريب في وسط البلاد، ودبّرت هجمات أسفرت عن سقوط أربعة قتلى على الأقل من أفراد الشرطة هذا الشهر، إضافةً إلى سرقة بنادق، في إطار مساع للإطاحة بالحكومة، مدعومة من سياسيين لم يُسمّهم البيان، كانوا قد خسروا الانتخابات الأخيرة.

واختتمت الشرطة بيانها بالتحذير مما وصفته بمخطط “لإحداث انهيار مجتمعي وإطلاق شرارة انتفاضة أو حرب أهلية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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