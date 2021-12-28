اعتقال مناصري جماعة متمردة تسعى لإسقاط الحكومة بأوغندا

اعتقلت الشرطة الأوغندية أمس 29 شخصًا على خلفية الاشتباه في انتمائهم لجماعة متمردة تشكّلت مؤخرًا، وتطلق على نفسها “ائتلاف أوغندا من أجل التغيير”.

وأشارت الشرطة، في بيان لها، إلى أن هذه الجماعة أقامت معسكرات تدريب في وسط البلاد، ودبّرت هجمات أسفرت عن سقوط أربعة قتلى على الأقل من أفراد الشرطة هذا الشهر، إضافةً إلى سرقة بنادق، في إطار مساع للإطاحة بالحكومة، مدعومة من سياسيين لم يُسمّهم البيان، كانوا قد خسروا الانتخابات الأخيرة.

واختتمت الشرطة بيانها بالتحذير مما وصفته بمخطط “لإحداث انهيار مجتمعي وإطلاق شرارة انتفاضة أو حرب أهلية”.

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