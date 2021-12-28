بريطانيا وفرنسا .. ازدياد سريع في اعداد المصابين بالمتحور أوميكرون

لندن 28 ديسمبر 2021 (وال) -تزداد حدة انتشار فيروس كورونا، من خلال المتحور الجديد لفيروس “أو ميكرون”، في أوروبا، وشهدت بريطانيا وفرنسا نسبة اعداد المصابين بالمستشفيات، مع زيادة عدد الوفيات .



-بريطانيا اعداد قياسية



سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، وسط انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون”، و بلغت نسبة الإصابة بأوميكرون نحو ( 58.6% ) في أمريكا.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية محدثة، بارتفاع حصيلة الإصابات بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع ( 129471 ) حالة، مقابل ( 98515 ) في بيانات أمس الاثنين، لتصل إلى مستوى ( 12338676 ) حالة.

وتعتبر حصيلة اليوم، التي لا تشمل البيانات من إسكتلندا وإيرلندا الشمالية، عددا قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث كان المعدل الأعلى السابق يبلغ ( 122186 ) حالة، وتم رصده في 24 ديسمبر.

كما ذكرت الوزارة أنها سجلت ( 18) وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع ( 143 ) في إحصائية الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة إلى (148021).

ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، على خلفية انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون” التي تعتبر أكثر عدوى من كل سابقاتها، وتتضمن عددا قياسيا من الطفرات.

-فرنسا وحالات في تزايد

كما سجلت فرنسا، الثلاثاء، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” حيث تجاوز المؤشر ( 179) ألف حالة، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه سلالة “أوميكرون”.

وأفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في إحصائية محدثة، بتسجيلها ( 179807 ) حالات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع ( )30383 في بيانات أمس الاثنين، بينما تجاوزت حصيلة الحالات العامة مستوى ( 9.146 ) مليون.

وتمثل حصيلة اليوم ارتفاعا قياسيا وحادا للإصابات الجديدة بالفيروس، حيث بلغ العدد الأكبر السابق، الذي تم رصده يوم 25 ديسمبر، ( 104611) حالة.

وأشارت معطيات الهيئة إلى أن عدد المصابين في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، ارتفع بواقع ( 83 ) شخصا إلى ( 3416).

كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن السلطات الصحية الفرنسية، رصدت ( 242 ) وفاة جديدة في المستشفيات، مقابل ( 256 ) الاثنين، ليصل عدد المتوفين فيها بفيروس كورونا إلى ( 96107).

ويأتي الارتفاع غير المسبوق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في ظل انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون” الجديدة، والتي تعتبر أكثر انتقالا، بينما تبحث السلطات إجراءات جديدة لمكافحة المتحور خاصة تكثيف عملية التلقيح.(وال لندن-باريس) س خ.

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