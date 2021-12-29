ليبيا نيوز

فتح تحقيق في وفاة الرئيس التونسي الراحل “السبسي”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني، أن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وأشار المتحدث إلى أن طلب التحقيق جاء استنادًا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وقد سلمته وزيرة العدل إلى الوكيل العام لدى المحكمة الذي أذن، بدوره، لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.

وكان “السبسي” قد توفي في 25 يوليو 2019 عن 93 عامًا بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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