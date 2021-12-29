مقتل 38 شخصاً بانهيار منجم لتعدين الذهب في السودان

ارتفع عدد القتلى في انهيار منجم للتعدين التقليدي عن الذهب بولاية غرب كردفان السودانية إلى 38 شخصًا، وفق ما أفادت به صحف ووسائل إعلام محلية.

وكان مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية، التي تتولى الرقابة الحكومية على أنشطة التعدين خالد ضحوي، قد ذكر أن عدد القتلى 31، بينما نجا شخص واعتبر ثمانية في عداد المفقودين.

وتقدر الأرقام الحكومية عدد العاملين في تعدين الذهب بحوالي مليوني شخص، ينتجون حوالي 80 % من إنتاج البلاد الذي يبلغ حوالي 80 طنًا سنويًا، وهذا ليس الحادث الأول الذي يتعرض له المنجم ذاته، إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في يناير الماضي.

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