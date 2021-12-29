ليبيا نيوز

مقتل 38 شخصاً بانهيار منجم لتعدين الذهب في السودان

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفع عدد القتلى في انهيار منجم للتعدين التقليدي عن الذهب بولاية غرب كردفان السودانية إلى 38 شخصًا، وفق ما أفادت به صحف ووسائل إعلام محلية.

وكان مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية، التي تتولى الرقابة الحكومية على أنشطة التعدين خالد ضحوي، قد ذكر أن عدد القتلى 31، بينما نجا شخص واعتبر ثمانية في عداد المفقودين.

وتقدر الأرقام الحكومية عدد العاملين في تعدين الذهب بحوالي مليوني شخص، ينتجون حوالي 80 % من إنتاج البلاد الذي يبلغ حوالي 80 طنًا سنويًا، وهذا ليس الحادث الأول الذي يتعرض له المنجم ذاته، إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في يناير الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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