ترحيب بالتصديق على نتائج الانتخابات العراقية.. ودعوة لتشكيل الحكومة

دعا الزعيم الديني مقتدى الصدر، الذي تصدرت كتلته النتائج إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”؛ حفاظًا على السلم الأهلي، عقب تصديق المحكمة الاتحادية في العراق على نتائج الانتخابات البرلمانية.

ووجّه “الصدر” كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح هذه العملية، من ناخبين ومفوضية انتخابات ومحكمة اتحادية، وكذلك الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس- بلاسخارت وجميع الشركاء.

من جانبه، رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بتصديق المحكمة، رغم فقدانه مقعديْن بسبب الطعون التي تقدمت بها بعض الكتل السياسية.

وأشار إلى أن هذا القرار يفسح المجال لخطوات دستورية أخرى باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة.

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