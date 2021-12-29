“ميقاتي” يُلّوح بالاستقالة منتقدًا تعطيل الحكومة اللبنانية

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي استعداده للاستقالة، إذا كان ذلك هو الحل للأزمة التي تعصف بالبلاد، منتقدًا، في الوقت ذاته، الأطراف التي تعمل على تعطيل عمل الحكومة.

ودعا “ميقاتي” إلى حوار وطني بشأن السياسة الخارجية، وتحسين الروابط مع دول الخليج العربية.

وشدد على ضرورة إطلاق ورشة معالجة للأزمة بمواجهتها، لا الالتفاف حولها.

وفي إطار حرصه على موعد الانتخابات التشريعية، أشار رئيس الحكومة إلى أنه وقّع على مرسوم إجرائها في مايو المقبل.

وأوضح “ميقاتي” أن الدستور اللبناني وُجد لمنع التعطيل، وأنه “لا حل إلا بالتمسك باستقلالية القضاء والشرعية الدولية”.، لافتًا إلى أنه أول الساعين لاستئناف جلسات الحكومة.

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