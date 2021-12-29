روسيا.. حلّ منظمة “ميموريال” أبرز مجموعة حقوقية في البلاد

أصدرت المحكمة الروسية العليا، أمس، قرارًا بحل منظمة “ميموريال”، التي تعد أبرز مجموعة حقوقية في البلاد، قامت بتوثيق عمليات تطهير نفذت في عهد “ستالين”، وتعتبر رمزًا لإرساء الديمقراطية بعد انهيار النظام السوفييتي.

ويُشكّل القرار حلقةً جديدةً في سلسلة عمليات قمع تعرض لها أفراد ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام تنتقد سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحاكم منذ 22 سنة تقريبًا.

وعزت النيابة العامة القرار إلى خرق المنظمة لتصنيفها على أنها “عميل أجنبي” بعدم وضعها علامة على جميع منشوراتها بناء على ما ينص عليه القانون، بينما اعتبر محامو الدفاع أن القرار مسيء وظالم وضار للبلاد، مؤكدين نيتهم في استئناف الحكم.

وتظاهر أنصار المنظمة أمام مبنى المحكمة تنديدًا بالقرار، فيما اعتقلت الشرطة ستة منهم.

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