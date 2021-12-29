بتجاوز 200 ألف إصابة يومية.. “تسونامي” كورونا يُهدد فرنسا

أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران -اليوم الأربعاء- بأن فرنسا تشهد “تسونامي” إصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الــ24 الماضية، وهو رقم يومي قياسي على مستوى فرنسا وأوروبا.

وقال فيران إنه تثبت إصابة شخصين بكورونا كل ثانية في فرنسا، مضيفاً أن الوضع مقلق في المستشفيات بسبب المتحور دلتا، موضحاً أن المتحور أوميكرون ليس له تأثير بعد، وأن الإنفلونزا ستزيد الأمور تعقيداً بالنسبة للمستشفيات.

يُشار إلى أن فرنسا قد كسرت الأرقام القياسية المسجلة لعدد حالات كورونا بشكل متكرر، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت أمس الثلاثاء 180 ألف إصابة كانت الأعلى بالفعل في دولة بأوروبا- حسب بيانات موقع “كوفيد تراكر.إف.آر”، الذي يتتبع الإصابات في البلاد.

وأظهرت بيانات لوكالة رويترز للأنباء- اليوم الأربعاء- أن إصابات كورونا على مستوى العالم بلغت مستويات قياسية خلال الأيام السبعة الماضية، مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع، الأمر الذي يُبقي كثيراً من العمال في بيوتهم ويزيد الإقبال على مراكز الفحص.

ومن جهته ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس -في إفادة صحفية اليوم الأربعاء- أن انتشار المتحورين دلتا وأوميكرون لفيروس كورونا يسبب “طوفاناً من الإصابات”.

وكرر تيدروس دعوته للدول من أجل مشاركة اللقاحات بشكل أكثر مساواة، وحذّر من أنّ التركيز على الجرعات المنشطة في الدول الغنية قد يحرم الدول الفقيرة من الجرعات الأساسية.

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