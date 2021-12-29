نائب رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى جمهورية افريقيا الوسطى

بانغي 29 ديسمبر 2021 (وال) -وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، والوفد المرافق له، إلى جمهورية افريقيا الوسطى، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة عمل تستغرق يوم واحد. وكان في استقباله، في مطار العاصمة بانغي، رئيس وزراء جمهورية افريقيا الوسطى، هينري ماري دوندر، ووزيرة الخارجية، سيلفي تيمون بايبو، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي، والقائم […]

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