الصين تُحذّر من “إجراءات صينية صارمة” ضد تايوان إذا تحركت نحو الاستقلال

لوّحت الصين -اليوم الأربعاء- باتخاذ إجراءات وصفتها بــ”الصارمة” إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال، وأن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان.

وجاء التحذير الصيني على لسان “ما شياو غوانغ” المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان، في إفادة صحفية أضاف من خلالها أن الصين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي، لكنها ستتحرك إذا تم تجاوز أي خطوط حمر فيما يتعلق باستقلال الجزيرة.

وشدد “غوانغ” على أنه “إذا أقدمت القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال على عمل استفزازي، أو لجأت إلى القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر فسنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة”.

ونبّه المسؤول الصيني إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد زيادة في حدة استفزازات القوى المؤيدة للاستقلال، وكذلك في “التدخل الخارجي”، وسيصبح الوضع في مضيق تايوان أكثر تعقيداً وخطورة في العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وكثفت خلال العامين الماضيين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة، مما أثار الغضب في “تايبيه” والقلق في واشنطن، لتصبح “تايوان” سبباً رئيسياً في العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

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