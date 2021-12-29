ليبيا نيوز

تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلا روسيا مطلع 2022

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعتزم موسكو إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مطلع العام المقبل في شهر فبراير المقبل أو مارس من عام 2022، وفقاً لما صرّح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، في اجتماع مع رئيس روسيا البيضاء “ألكسندر لوكاشينكو”، بثه التلفزيون الروسي الرسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدريبات المزمعة على أراضي “روسيا البيضاء” تأتي وسط توترات غير مسبوقة بين المعسكرين الشرقي والغربي، إذ تطلب روسيا أن يتعهد حلف شمال الأطلسي “الناتو” بعدم قبول عضوية أوكرانيا التي تقع على الحدود مع كلٍ من روسيا وروسيا البيضاء، فيما تقول أوكرانيا إن روسيا ربما تستعد لغزوها، وهو ما تنفيه موسكو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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