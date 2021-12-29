منظمة الصحة العالمية تُحذّر من زيادة إصابات كورونا في العالمة

أبدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدورس أدهانوم جيبريسوس، قلقه من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

وقال إنّ انتشار متحورَي دلتا وأومكيرون ساهم في طوفان من الإصابات، مشيراً إلى أن أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون ارتفعت بنسبة 11% خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أنّ متحور أوميكرون ينتشر بشكل سريع، وأنّ أعداد الإصابات تتضاعف كل يومين أو ثلاثة أيام، لافتاً إلى أن الدول أبلغت عن 5 ملايين إصابة بكورونا وأكثر من 44 ألف حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي.

وحذّر من توجه الدول الغنية نحو الجرعات المعززة، وقال إنّ الجرعات المعززة ستؤثر بشكل سلبي على الدول الفقيرة التي ستنخفض حصتها من الجرعات.

من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إنّ بريطانيا وجنوب أفريقيا تُسجلان أكبر عدد للإصابات بمتحور أوميكرون، وأنّ أوروبا أصبحت بؤرة من بؤر انتشاره، منوهة لارتفاع عدد الإصابات بالأمريكيتين بنسبة 39% وفي القارة الأفريقية بنسبة 7%.

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