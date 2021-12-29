محادثات بايدن مع بوتين غداً الخميس وسط توتر بشأن أوكرانيا

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيُجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف -غداً الخميس- وذلك في إطار سعي واشنطن لمواصلة العمل مع حلفائها؛ من أجل رد فعل مشترك على التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إميلي هورن في بيان، أن بايدن وبوتين سيناقشان مجموعة من القضايا تشمل المحادثات الأمنية المرتقبة مع روسيا.

وأضافت هورن أن بايدن تحدث مع زعماء في أنحاء أوروبا بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية، في حين أجرى مسؤولون في الإدارة الأميركية محادثات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بلاغه أنه من المزمع إجراء الاتصال “في وقت متأخر مساء الخميس”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتجدر الإشارة إلى أن بوتين هو من طلب المكالمة الهاتفية – حسب تصريح لمسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن اسمه، فيما ذكر مسؤول آخر أن المناقشات بين الزعيمين ستتطرق على الأرجح لقضايا أخرى، منها المحادثات الجارية مع إيران حول برنامجها النووي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا