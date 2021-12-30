تأييد واسع يحظى به مُرشّح الكويت لمنصب الأمين العام لأوبك

حظي “هيثم الغيص”، مرشح الكويت لرئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بتأييد واسع داخل المنظمة، فيما من غير المتوقع أن يسعى الأمين العام الحالي محمد باركيندو لإعادة انتخابه – وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وأفاد مصدران للوكالة بأن هيثم الغيص، وهو محافظ كويتي سابق لدى أوبك، هو المرشح الوحيد لمنصب الأمين العام، فيما ذكر مصدر ثالث أنه من المتوقع أن تنتخب أوبك أميناً عاماً جديداً أثناء اجتماعها في 4 من شهر يناير 2022.

ومن المنتظر أن يتنحى باركيندو، وهو نيجيري، عن المنصب في نهاية يوليو المقبل، وكان قد تولاه في منتصف 2016 ومُنح فترة ثانية مدتها ثلاث سنوات في 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن “باركيندو” قاد أوبك خلال فترة شديدة الاضطراب، انهارت فيها أسعار النفط بضع مرات، بما في ذلك إلى مستويات أقل من الصفر في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وساعد أيضاً في إبرام اتفاق مع منتجين غير أعضاء في أوبك، مثل روسيا، لخفض إنتاج النفط العالمي لموازنة السوق منذ 2015.

وسيتعين على الأمين العام الجديد أن يوازن بين حاجة أوبك إلى الإيرادات، في مقابل ضغوط من الولايات المتحدة لضخ المزيد من الخام للمساعدة في تلبية الطلب بينما يتعافى من جائحة كورونا.

وترك الغيص منصب محافظ الكويت لدى أوبك في يونيو هذا العام، وعُيّن نائباً للعضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية.

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