ليبيا نيوز

العراق.. مقتل ثلاثة عناصر من داعش غربي الانبار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

30 ديسمبر 2021 (وال) -أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء، عن مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم “داعش” الارهابي في محافظة الانبار، غربي البلاد. وقالت الخلية في بيان، إنه “من خلال المتابعة المستمرة وتقاطع المعلومات الدقيقة لاستخبارات الفرقة الخامسة بالجيش لعراقي، القطاعات الأمنية في قيادة القوات البرية، قيادة عمليات الأنبار، وبعد أن حاولت عجلتين تحملان […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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