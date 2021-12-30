30 ديسمبر 2021 (وال) -أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء، عن مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم “داعش” الارهابي في محافظة الانبار، غربي البلاد. وقالت الخلية في بيان، إنه “من خلال المتابعة المستمرة وتقاطع المعلومات الدقيقة لاستخبارات الفرقة الخامسة بالجيش لعراقي، القطاعات الأمنية في قيادة القوات البرية، قيادة عمليات الأنبار، وبعد أن حاولت عجلتين تحملان […]

ظهرت المقالة العراق.. مقتل ثلاثة عناصر من داعش غربي الانبار أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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