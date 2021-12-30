العراق.. “داعش” يطلّ من جديد بخطف ضابط وقطع رأسه

في استعادة للمشاهد الدموية التي دأب تنظيم “داعش” على عرضها إبان احتلاله لأجزاء واسعة من العراق، نشر التنظيم صورًا لجثة مفصولة الرأس، قال إنها للعقيد ياسر الجوراني، بعد “خطفه” في منطقة بحيرة حمرين.

وأكدت السلطات العراقية، من جهتها، مقتل العقيد في الشرطة على يد عناصر من “داعش”، في محافظة ديالى شرقي العراق، بعد أسبوعين من خطفه، مع اثنين من أصدقائه، بينما كانوا يقومون برحلة صيد.

وأشار مصدر أمني إلى أن أحد رفيقي العقيد وُجد مقتولاً بالرصاص، والثاني فارق الحياة بعد العثور عليه متأثرًا بتعذيب شديد، خلال عملية أمنية في جبال حمرين.

من جانبه، قدم المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى رسول التعزية بالعقيد، متعهدًا بملاحقة الإرهابيين والقصاص منهم وتحقيق العدالة.

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