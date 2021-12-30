رغم الإدانات.. القضاء الروسي يُوجّه ضربةً ثانيةً لـ”ميموريال”

أصدر القضاء الروسي حكمًا بحلّ مجموعة “ميموريال” الحقوقية، هو الثاني بحقها خلال يومين، إذ سبق وصدر حكم بحظر نشاطات المجموعة، فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجموعة تدافع عن “المنظمات الإرهابية والمتطرفة.

وقال القاضي ميخائيل كازاكوف، إن قرار الحل جاء بناءً على طلب الادعاء، الذي برر طلبه بالقول إن “ميموريال” تدعم “العملاء الأجانب” بشكل “نشط”. معتبرًا أنها انتهكت حقوق وحريات الروس، واتهمها بافتقاد الشفافية، ورسم صورة زائفة للاتحاد السوفياتي كدولة إرهابية.

وفور صدور الحكم، عبّرت الأمم المتحدة عن أسفها الشديد إزاء القرار، كما ندّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومسؤول الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالحكم.

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تحرك الكرملين لإغلاق “ميموريال” أمرٌ يثير السخط.

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