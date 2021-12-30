باماكو 30 ديسمبر 2021 (وال) -لقى 4 جنود ماليين مصرعهم، في هجوم مسلح في منطقة نارا، قرب الحدود المالية الموريتانية. و أعلن الجيش المالي، مصرع أربعة من جنوده، إثر هجوم بالعبوات الناسفة والأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى إصابة عشرة من جنوده بجروح وصفها بالخطيرة. ويقوم الجيش المالي منذ أيام، بعملية عسكرية، وعملية تمشيط بحثا عن مسلحين […]

ظهرت المقالة مقتل 4 جنود ماليين في هجوم قرب الحدود مع موريتانيا أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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