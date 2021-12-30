هونغ كونغ.. اعتقال 6 إعلاميين بتهمة نشر مواد تحريضية

بتهمة “نشر مواد تحريضية”، اعتقلت سلطات هونغ كونغ ستة إعلاميين في موقع “ستاند نيوز”، أمس، مما يُثير مخاوف دولية وقلقًا حول الحريات الإعلامية في المدينة.

وأعلنت الشرطة أنها نشرت أكثر من 200 شرطي، بعضهم بملابس مدنية، لتفتيش مقر الموقع، بموجب مذكرة قضائية تستند إلى قانون من عهد الاستعمار البريطاني، واقتادت رئيس تحرير الموقع باتريك لام إلى خارج المبنى، وهو مكبّل اليدين بالأصفاد.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية التي تستهدف وسيلة إعلامية في هونغ كونغ، بعد صحيفة “أبل دايلي” التي أغلقت أبوابها في يونيو، على إثر تجميد السلطات أصولها بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين لكبح المعارضة، عقب احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية.

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