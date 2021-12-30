“إرهابيون” يقتلون 4 جنود من جيش مالي

أعلن الجيش في جمهورية مالي في بيان له -اليوم الخميس- أن 4 جنود قُتلوا، وأُصيب نحو 12 آخرين بجراح بالغة، حين نصب من يُشتبه أنهم “إرهابيون” كميناً لدورية لهم في غرب البلاد – وفقاً لما نقلته رويترز.

شُنَّ الهجوم عصر أمس الأربعاء، بالقرب من مدينة “نارا”، التي تقع جنوبي الحدود مع الجارة موريتانيا بمسافة 30 كيلومتراً.

وأوضح بيان الجيش أن وحدة عسكرية في “نارا” كانت هدفاً لهجوم جمع بين عبوات ناسفة وأسلحة ثقيلة، وأن عدد الضحايا قابل للزيادة، فيما لم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مالي والنيجر وبوركينا فاسو تُحارب الجماعات الإرهابية، التي انتشرت في منطقة الساحل الأفريقي، وقتلت الآلاف وشرّدت الملايين، رغم جهود القوات الدولية المستمرة منذ 9 سنوات للتغلب عليها.

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