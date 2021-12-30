وكيل وزارة الداخلية يلتقي مع مدير إدارة غسيل الأموال بالمصرف المركزي التونسي

تونس 30 ديسمبر 2021 (وال) -اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، لواء محمود سعيد، اليوم الخميس بجمهورية تونس مع مدير إدارة غسيل الأموال، بالمصرف المركزي التونسي لطفي حشيشة، ومدير الإدارة القانونية، ومندوب مصلحة الجمارك بالمصرف.

وتناول الاجتماع مناقشة موضوع الأموال الليبية المحجوزة والمتحفظ عليها، وكذلك مناقشة التعاون في مجال تبادل المعلومات وتذليل بعض العقبات، بالإضافة إلى عدد من التي تخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.(وال تونس) ب خ / س خ.

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