ليبيا نيوز

روسيا تتجاوز البرازيل.. لتحتل ثاني العالم في وفيات كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تخطت روسيا البرازيل واحتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة الأميركية، حسب ما أظهرت بيانات هيئة إحصاء حكومية وفقاً لحسابات وكالة رويترز.

وأفادت هيئة الإحصاء الروسية “روستات” بأن 87527 شخصاً تُوفوا لأسباب تتعلق بفيروس كورونا في الشهر الماضي، مما يضع نوفمبر الثاني في صدارة الشهور، من حيث عدد الوفيات في روسيا منذ بدء الجائحة.

ووصل إجمالي وفيات كورونا في روسيا إلى 658634 بحسب إحصاءات رويترز، المبنية على أساس الأرقام الصادرة عن هيئة روستات حتى نهاية نوفمبر، وبيانات مهمة العمل الخاصة بفيروس كورونا لشهر ديسمبر، مما يضعها في موقع متقدم على البرازيل التي سجلت 618800 وفاة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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