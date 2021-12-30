وكيل وزارة الداخلية يبحث مع المصرف المركزي التونسي الأموال الليبية المحجوزة والمتحفظ عليها

تونس 30 ديسمبر 2021 (وال)- عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد بالعاصمة التونسية اليوم الخميس، اجتماعًا مع مدير إدارة غسيل الأموال بالمصرف المركزي التونسي لطفي حشيشة، ومدير الإدارة القانونية، ومندوب مصلحة الجمارك بالمصرف.

وتناول الاجتماع مناقشة موضوع الأموال الليبية المحجوزة والمتحفظ عليها، إلى جانب التعاون في مجال تبادل المعلومات وتذليل بعض العقبات، بالإضافة إلى عدد من التي تخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين. (وال) ب خ/ ر ت

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