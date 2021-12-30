مقتل 4 محتجين على الحُكم العسكري في السودان

أفادت لجنة الأطباء المركزية في السودان، بأن قوات الأمن قتلت بالرصاص 4 محتجين أثناء احتجاجات في أنحاء البلاد -اليوم الخميس- نظم خلالها عشرات الآلاف من المحتجين مسيرات مناهضة للحكم العسكري.

وكانت قوات الأمن قد أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، في حين سار المحتجون في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين باتجاه القصر الرئاسي، في مظاهرات متواصلة لليوم الحادي عشر على التوالي، الذي يشهد احتجاجات كبيرة منذ انقلاب 25 أكتوبر الذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه.

ووسط انقطاع خدمات الاتصالات، أُغلقت معظم الجسور المؤدية إلى الخرطوم، في حين أُغلق اثنان منها على الأقل بحاويات، كما شوهد حاجز أمني للجيش بعربة مدرعة عند أحد الجسور المفتوحة.

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