بنغازي| إطلاق مشروع المرصد الحضري لمدينة بنغازي وضواحيها بحضور قنصلي الإيطالي واليوناني

بنغازي 30 ديسمبر 2021 (وال)- أعلنت ببلدية بنغازي اليوم الخميس، إطلاق مشروع المرصد الحضري لمدينة بنغازي وضواحيها، والتعريف به وإطلاق الموقع الالكتروني والبوابة الجغرافية للمدينة بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري، والقنصل الإيطالي كارلوس باتوري، والقنصل اليوناني اخيلياس راكيناس.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بحضور مدير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية مفتاح الخشمي، ومدير مكتب الهيئة العامة للبيئة هدى الحداد، ومدير مكتب التسجيل العقاري بنغازي أحمد المسلاتي، إلى جانب لفيف من المهتمين بالشأن العام.

وافتتح الحفل بكلمة رئيس المجلس التسييري صقر بوجواري، ومن ثم تم عرض مقطع توضيحي عن المرصد الحضري أعقبه كلمة لمديرة المشروع لمياء الغرياني.

وتخلل الحفل تقديم بعض المشروعات القائمة في مدينة بنغازي، من بينها دور تقنية المعلومات في تطوير قطاع الصحة؛ عن طريق تطبيق سبيتار، وعرض مفصل عن مشروع المنطقة الحرة .

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار عبد الناصر نجم: “المرصد الحضري يُعتبر مهم جدًا على المستوى العالمي، ومؤشر على التقدم وإظهار الـ داتا، ويعتبر جديد على المستوى العالمي، فأول مرصد انطلق عام 1980م، ويظهر ذات البيانات لمتخذي القرارات للتأكد من إن قراراتهم وفق السياسات الموضوعة مسبقًا، وكذلك تقييم الانحرافات”.

وأضاف نجم أن “المرصد مهم للمستثمرين، وفتح أبواب مختلفة للاستثمار في ليبيا، وله دور في التنسيق بين قطاعي العام والخاص، كل هذه المعلومات يعمل عليها المرصد الحضري؛ فهو علامة فارقة ومهمة للمساهمة في التنمية” .

وبدوره، قال مدير عام مركز السلام للدراسات فرج نجم: “المرصد الحضري مؤسسة أنشأها المجلس البلدي بنغازي، ويعتبر المرصد الأول من نوعه، ويضم منظومة المعلومات الجغرافية لمدينة بنغازي، ويُمثل نقلة نوعية بوضع بنغازي في مصاف المدن الذكية، ويعتبر إنجاز للمدينة ولليبيا بصفة عامة”.

وتابع نجم: “المرصد الحضري؛ هو أحد المشاريع التي يُطلقها المجلس البلدي، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى ليبيا بإدارة مهندسة لمياء الغرياني، ويعمل المرصد على نشر البيانات الخاصة بمختلف قطاعات الدولة العامة والخاصة، لتشجيع الاستثمار والحصول على قاعدة بيانات لعديد المشاريع القائمة في بنغازي”. (وال) هـــ ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال