البحرين تعلن تعيين أول سفير لها بدمشق منذ 10 سنوات

في تحول دبلوماسي، أعلنت البحرين، أمس، تعيين أول سفير لها لدى دمشق، منذ أن خفضت ودول خليجية أخرى مستوى العلاقات مع سوريا على إثر اندلاع الصراع فيها عام 2011.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزارة الخارجية عيّنت وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لدى سوريا، بعد أن أعلنت سابقًا استمرار العمل في سفارتها بدمشق وكذلك في السفارة السورية بالمنامة.

وتأتي الخطوة البحرينية بالتزامن مع إحياء عدد متزايد من الدول العربية علاقاتها مع الرئيس بشار الأسد، فقد أعادت الإمارات فتح سفارتها في سوريا الشهر الماضي، كما أعلنت سلطنة عمان العام الماضي إعادة سفيرها إلى سوريا.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن “لا تدعم جهود إعادة تأهيل الأسد”.

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