تسونامي كورونا.. العالم يتخطى عتبة مليون إصابة يومية للمرة الأولى

سبب متحوّر “أوميكرون” ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات بكوفيد-19 في العديد من البلدان الأوروبية التي سجل بعضها أرقامًا قياسية منذ بداية الوباء.

وتحدثت منظمة الصحة العالمية الأربعاء عن “تسونامي” يُشكّل “ضغطًا هائلاً على عاملين صحيين منهكين وأنظمة صحية على حافة الانهيار”، بعد عامين على بدء وباء أودى بحياة أكثر من 5,4 ملايين شخص.

وسيُخيّم شبح فيروس كورونا على الاحتفالات بالعام الجديد، حيث تم تسجيل أكثر من 1,045,000 إصابة يوميًا.

وفي مواجهة “تسونامي” الإصابات بـ”كورونا”، الذي يُنهك الأنظمة الصحية؛ قررت العديد من العواصم والمُدُن، منها باريس ومكسيكو وأثينا وبرشلونة، فرض قيود على الاحتفالات بالعام الجديد بالإضافة إلى الإجراءات المُتّخذة في الأيام الأخيرة بهدف كبح انتشار كوفيد-19.

وألغت مدن برازيلية عديدة، مثل ساو باولو، الاحتفالات المقررة بالعام الجديد.

وفي باريس، حيث تم فرض وضع الكمامة في الشارع، وبمناسبة رأس السنة؛ أعلنت السلطات أن الحانات ستُغلق السبت والأحد الموافقين الأول والثاني من يناير 2022

واعتبارًا من الخميس وحتى 16 يناير؛ سيَنحصر عدد المجتمعين حول الطاولات في المطاعم بستة أشخاص على الأكثر.

وفي إسبانيا، أُلغيت الاحتفالات في معظم المناطق، ولن تقيم تسع من المدن العشر الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد احتفال “الكامباناداس”، وهو قرع الأجراس عند حلول العام الجديد، ويجري التقليد بأن يتناول الإسبان 12 حبة عنب عند قرع الجرس في منتصف الليل.

وحدها مدريد؛ حافظت على الاحتفال ضمن حد أدنى من المراسم في ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة، بحضور محدود قدره سبعة آلاف شخص، ومع وضع الكمامة، مقابل 18 ألف في عام 2019، أي قبل ظهور الجائحة.

من جهته، لن يقوم البابا فرنسيس بزيارته التقليدية لمناسبة رأس السنة إلى مغارة ساحة مار بطرس، الجمعة، بسبب الأخطار اللاحقة بهذا النوع من التجمعات، حسبما أعلن الفاتيكان الخميس.

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