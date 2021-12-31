صدور كتاب “صحيفة الغرباء” للكاتب العراقي علي بدر

بغداد 31 ديسمبر 2021 (وال) _ صدر حديثًا عن دار ألكا كتاب يوميات بعنوان “صحيفة الغرباء” للكاتب العراقي علي بدر.

وقال الناشر: هذا الكتاب يأخذنا في رحلة لا تنقص بعض فصولها اللمسة العجائبية، لكنها حكايات مفرطة في حميميتها، حتى كأن كل شيء يتحول من طبيعته الواقعية الصلدة إلى حلم، أو طيف، حكايات شديدة النفور من الذهنية التي صنعتها آلة السياسة المفرطة في قسوتها، حتى يجد القارئ نفسه في رحلة تستلهم روحية الأمكنة، وشعرية الروائح، وصخب المدن وغرابتها. بل يقدم لنا فكرة أن الأخلاط في تناقض تصوراتها يمكنها أن تسير في ما يمكن وصفة بافتداء الخير المتعالي، الشيء الذي يقوم على أننا أبناء أرض واحدة، وأن مصيرنا عليها واحد، وأن اختلافنا لا يجب أن يكون محرضًا على الشر المخفي، بل مهذبًا له.

وأضاف الناشر: العنوان الفرعي للكتاب هو (موعد في المقهى)، وهو إسناد لعنوان الكتاب، إذ أن الغرباء يتواعدون في المقاهي، وليس في البيوت، وهذه استعارة أخرى تجعلنا في قلب الدلالة التي تطوف حول فكرة الاغتراب، حتى لو كانت الرحلة تتسم بالاسترخاء، وحرارة اللقاء مع الآخر.

هكذا يمسك علي بدر بأيدينا، ويسحبنا معه في جولة بين الشرق والغرب، يوميات كاتب في رحلاته الأدبية، ولقاءاته مع كتاب العالم، من الصين حتى البرازيل، من روسيا إلى غرب أوروبا وشرقها، في حكايات مليئة بالمتعة، لكنه أيضًا يطرح فيها أسئلة ونقاشات حول قضايا عديدة، سياسية وثقافية وفلسفية ودينية، وأفكار حول الهوية.

وأثناء هذه الجولة سوف نتعرف على الكتب، والثقافات المحلية، والبشر الذين نعرف بعضهم، نتعرف على مقاهي المدن في أوروبا وآسيا، وحتى أميركا الجنوبية.(وال _ بغداد) ح م / ه ع

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