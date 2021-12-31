موافقة بريطانية على أقراص فايزر المضادة لكورونا

وافقت المملكة المتحدة على استعمال أقراص من إنتاج شركة فايزر مضادة لكورونا، للمرضى ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً ويعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والمعرضين لخطر تفاقم حالتهم المرضية.

يُشار إلى أن هذه الموافقة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد لمواجهة الارتفاع القياسي في حالات الإصابة اليومية بكورونا، في فصل الشتاء، وسط الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وأفادت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا اليوم الجمعة، بأن أقراص باكسلوفيد، أكثر فاعلية عند تناولها خلال المراحل المبكرة من الإصابة، وأوصت باستخدام الدواء في غضون 5 أيام من بداية ظهور الأعراض.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة فايزر قد أوضحت هذا الشهر أن “باكسلوفيد” أظهر فاعلية تصل إلى 90% في تقليل حالات دخول المستشفيات والوفيات، بالنسبة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، وتشير الدراسات المعملية التي جرت مؤخراً إلى أن الدواء يحتفظ بفاعليته في مواجهة المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

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