غياهب التخييل.. بحوث في الرواية العربية ونقدها” لمحمد القواسمة

عمان 31 ديسمبر 2021 (وال) _ صدر حديثًا عن “دار الخليج” للنشر والتوزيع في عمّان كتاب ” غياهب التخييل.. بحوث في الرواية العربية ونقدها” للناقد والروائي الأردني د. محمد عبد الله القواسمة.

يحاول الكتاب الواقع في 174 صفحة من القطع الكبير، الاقتراب، بحسب الناشر، من عالم التخييل، و”الدخول في جدل الرواية ونقدها من خلال تقديم بحوث في مجموعة من الروايات التي نالت شهرة واسعة، مثل: “النهايات” لعبد الرحمن منيف، و”الطلياني” لشكري المبخوت، و”مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة” لربعي المدهون”.

ويبحث الكتاب، كما يشير ناشروه، مفهوم الأدب والخطاب النقدي وتجربة المنفى في روايات غالب هلسا. ويتناول موضوع المكان وتمثلاته في الرواية العربية (رواية “أبناء القلعة” لزياد القاسم نموذجًا)، ويبرز الجهود النقدية التطبيقية التي نهض بها الناقدان: عبد الرحمن ياغي وعبد الله رضوان في حقل الرواية. وينتهي الكتاب إلى تناول النقد وعلاقته بالرواية العربية، تحت عنوان “الرواية العربية: النشوء والارتقاء”.

يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: “وإذا كان الكتاب يعرف بقضايا وموضوعات من خلال النقد التطبيقي للروايات التي تناولها، فإنه، فضلًا عن ذلك، يحاول أن يظهر ما وراء تلك الروايات والجهود النقدية من رؤى تمس الحياة والواقع؛ فهي أعمال ليست قادمة من عالم الخيال وحده، بل من عالم الناس أيضًا. كما أنه يهدف إلى تقديم نموذج في التعامل مع الفن الروائي، نموذج يركز على النص، ولا يهمل ما يحيط به من حياة المؤلف وبيئته، بما يساعد على فهمه والدخول في غياهبه”.

يحمل محمد القواسمة درجة الدكتوراه في النقد الروائي، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين، واتحاد الكتاب العرب، وعضو مؤسس في جمعية النقاد الأردنيين، وله مقال أسبوعي في جريدة “الدستور”.

وله مؤلفات كثيرة في النقد والشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرح وأدب الأطفال. منها: ديوان شعري بعنوان “عبد الله بن الزبير في بيروت” (1986)، ومجموعة قصصية بعنوان “التوقيع” (1994)، ورواية “شارع الثلاثين” (1994)، و”البنية الروائية في رواية الأخدود (مدن الملح) لعبد الرحمن منيف” (1998)، و”معالم في اللغة العربيّة” (2006) ثلاث طبعات، وروايات: “وجع الفراشة” (2016) و”لعنة الفلسطينيّ” (2016) و”وداعًا ساحة النخيل” (2017) و”الحب ينتهي في إيلات” (2017). (وال _ عمان) ح م / ه ع

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