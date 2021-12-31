صدور كتاب “تاريخ بين الأيديولوجيا والميثالوجيا”

الكويت 31 ديسمبر 2021 (وال) _ صدر حديثًا للباحثة العراقية بديعة أمين عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب بعنوان “تاريخ بين الأيديولوجيا والميثالوجيا”. ويقع الكتاب في 256 صفحة من القطع المتوسط.

في تظهيرها لكتابها الجديد تقول الكاتبة: ويظل السؤال: من هم بنو إسرائيل؟ سؤال ما انفك علماء آثار وبحاثة يبحثون عن إجابة مقنعة له.. ليس الأمر سهلًا بالطبع.. فهو يغور في أعماق أزمان مرت عليها السنون ألفا بعد ألف وتزيد.. ويغدو الأمر أكثر صعوبة فالمسألة كلها أو بعضها ولدت من نبتة تتحاور فيها الأسطورة.. الدين.. السياسة.. الأيديولوجيا.. والخيال.. بيد أنه تظل هناك ملاحظة لا بد منها: لقد تعاملت مع النص التوراتي وكأن ما يرد في التوراة حقائق وأحداث وقعت فعلًا في زمن ما.. وذلك طبقًا لرؤية من اضطلع بمهمة تدوين التوراة بهدف أن تكون كتابًا مقدسًا يحمل سجلًا لتاريخ بني إسرائيل، دون أن أغفل الدور المتعاظم الذي مارسته الأسطورة في الحياة الفكرية في تلك الأزمنة الغابرة، إلى جانب الطموح الأيديولوجي السياسي، آخذة في الوقت عينه ما أسفر عنه علم الآثار والعمليات التنقيبية من نتائج حاسمة أثبتت أن الكثير مما يرد في التوراة لا أساس له، أو أنه لم يحصل بالشكل الذي ورد به، أو أنه لم يحصل أبدًا.(وال _ الكويت) ح م / ه ع

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